В магазине Магнит Косметик на улице Рабочей 111 были найдены личные вещи в ящике номер 3. Женщина перепутала свой ящик так как два ящика под номером 3!!! Заберите пожалуйста вещи!.
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В магазине Магнит Косметик на улице Рабочей 111 были найдены личные вещи в ящике номер 3. Женщина перепутала свой ящик так как два ящика под номером 3!!! Заберите пожалуйста вещи!.