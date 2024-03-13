Неспокойная ночь и не менее беспокойный день выдались у пограничных регионов России. Да и не только там.
А не пора ли сегодня ударить по Киеву? Русское терпение лопнуло после 12 марта
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Мнем яйца, спустя время, очередные нападения и обстрелы территории России, может уже пора начинать пи...раздавать, ну нацисты то уже не остановятся, клин клином вышибается
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1 час.
Лариса Голубицкая
В 41 году наши лётчики уже в августе бомбили Берлин. Что сейчас сдерживает? Могут погибнуть люди-могут,но пусть наносят удары точечно,начиная с их Думы,по газопроводу,складам,их штабу и т.д.Сколько времени ещё будут гибнуть наших мальчишки там,сколько ещё будут реветь матери и жёны?
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31 мин.
Руслан Богомолов
Удивительно не то, что мы бережём мирных жителей, не ведём ковровых бомбардировок, это-то для нашей армии нормально. Удивительно, что бережём эту наглую верхушку взбесившихся нациков. Давно бы дали бы возможность и моральный фундамент для солдат ВСУ для сдачи в плен, прекращения войны. Но наше вегетарианское политическое руководство продолжает крушить холопов, сдувая пылинки с панов. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
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