А не пора ли сегодня ударить по Киеву? Русское терпение лопнуло после 12 марта

ВЧ Владимир Черноморский Мнем яйца, спустя время, очередные нападения и обстрелы территории России, может уже пора начинать пи...раздавать, ну нацисты то уже не остановятся, клин клином вышибается

Лариса Голубицкая В 41 году наши лётчики уже в августе бомбили Берлин. Что сейчас сдерживает? Могут погибнуть люди-могут,но пусть наносят удары точечно,начиная с их Думы,по газопроводу,складам,их штабу и т.д.Сколько времени ещё будут гибнуть наших мальчишки там,сколько ещё будут реветь матери и жёны?