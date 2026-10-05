Включение нейронов вспышкой света: за что на самом деле дали Нобелевскую премию по медицине

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Высшую научную награду разделили Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за фундаментальные открытия в области светозависимых ионных каналов и разработку метода оптогенетики, революционизировавшего современную нейробиологию.