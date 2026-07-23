Жители острова Попова пожаловались на траление в бухте Пограничной

Жители острова Попова сообщили о судне, которое занимается тралением в бухте Пограничной. По их словам, траулер заходит и на территорию Морского заповедника, где такая деятельность может быть запрещена, сообщает PRIMPRESS.
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