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Царьград

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Армения проведёт до осени масштабную операцию против России: Источники в Ереване кое-что узнали

Армения проведёт до осени масштабную операцию против России: Источники в Ереване кое-что узнали

Правительство республики, возглавляемое Николом Пашиняном, готовится к референдуму. Гражданам будет обозначен самый главный вопрос — готовы ли они идти рука об руку с Россией или пора углублять отношения с ЗападомПару дней назад Европарламент предложил Армении подумать над подачей заявки в кандидаты в ЕС.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Если Пашинян выберет не ту сторону, в трёхдневный срок всех ар находящихся на территории России и не являющихся её гражданами в теплушки (это вагоны такие деревянные) и на родину
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23 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец армянии...
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21 час.
Владимир Нелюбин
Я армян не могу понять...как они выбрали, а теперь терпят , этого придурка..или пример Украины мало???
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18 час.

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