Армения проведёт до осени масштабную операцию против России: Источники в Ереване кое-что узнали

Правительство республики, возглавляемое Николом Пашиняном, готовится к референдуму. Гражданам будет обозначен самый главный вопрос — готовы ли они идти рука об руку с Россией или пора углублять отношения с ЗападомПару дней назад Европарламент предложил Армении подумать над подачей заявки в кандидаты в ЕС.
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