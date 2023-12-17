Власти США планируют отказаться от выдачи виз

Госдепартамент США объявил о запуске новой системы выдачи цифрового разрешения на визу (Digital Visa Authorization, DVA), которая заменит традиционные бумажные визы, вклеиваемые в паспорта путешественников.
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