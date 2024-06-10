«Предлагали за дочь миллион рублей»: отец Жанны Фриске раскрыл ужасную тайну

Прошло уже 9 лет со смерти Жанны Фриске, но верные поклонники до сих пор не забыли любимую певицу. Они часто вспоминают ее творчество, беспокоятся за судьбу маленького сына, которому отец не позволяет общаться с родственниками со стороны мамы, и с интересом обсуждают новые подробности о жизни певицы.