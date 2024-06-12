Подростков, напавших с ножом на дворника в Петербурге, отправили под домашний арест

Как сообщила 12 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале, Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения трём молодым людям, напавшим на дворника на Бухарестской улице,152 корпус 2.
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