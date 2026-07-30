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Пятый канал

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Солнце готовит сюрприз? Прогноз магнитных бурь на 30 июля

Солнце готовит сюрприз? Прогноз магнитных бурь на 30 июля

Жителей Земли 30 июля 2026 года ожидает спокойная геомагнитная обстановка. Специалисты не прогнозируют магнитных бурь, а уровень активности магнитосферы останется в пределах безопасного «зеленого» диапазона, пишет URA.

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