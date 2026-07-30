Солнце готовит сюрприз? Прогноз магнитных бурь на 30 июля

Жителей Земли 30 июля 2026 года ожидает спокойная геомагнитная обстановка. Специалисты не прогнозируют магнитных бурь, а уровень активности магнитосферы останется в пределах безопасного «зеленого» диапазона, пишет URA.
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