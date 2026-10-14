В Москве расследуется дело о травмировании семиклассницы электрическим током в школе. Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования инцидента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дональд Трамп хоч...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- ХЛ Пенсионерки из Мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым