В Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически

МП

Михаил Пантюхин

Нууууу бл.... дожили!!!!! И ЕНТО называется ассимиляцией!!!!! Эти выродки не бояться ни БОГА ни чёрта!!!! ЗАКОНЫ РФ отправлены в реанимацию или уже в морг!? ТО, ЧТО ПОЛИЦИЯ СДЕЛАЛА В КОТЕЛЬНИКАХ - УВАЖЕНИЕ ИМ И БЛАГОДАРНОСТЬ!!! НАКОНЕЦ-ТО!!!! НО НАДОЛГО ЛИ ПОРЯДОК??? А теперь "гости" из азерстана в г. ТВЕРЬ, между прочим РУССКИМ ГОРОДОМ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ приползли, чтобы МЫ РУССКИЕ ЖИЛИ КАК ИМ БЛ... НАДО!!!??? А ХРЕН ИМ НЕ МЯСО???? И что полиция "делегировала" свои полномочия???? А администрация ТВЕРИ опять ничего не знает и не видит??? Власть что-то я не пойму, она у кого у РУССКИХ или у "гостей"???