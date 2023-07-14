РУССКИЙ БУНТ В КОТЕЛЬНИКАХ: МИГРАНТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОСКВИЧЕЙ В подмосковных Котельниках опять неспокойно.
В Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Сергей
Наверху как всегда синее небо. А что-то знать не обязательно, всё и так видно и понятно. Может конечно не всем.
Ответить
1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Нууууу бл.... дожили!!!!! И ЕНТО называется ассимиляцией!!!!! Эти выродки не бояться ни БОГА ни чёрта!!!! ЗАКОНЫ РФ отправлены в реанимацию или уже в морг!? ТО, ЧТО ПОЛИЦИЯ СДЕЛАЛА В КОТЕЛЬНИКАХ - УВАЖЕНИЕ ИМ И БЛАГОДАРНОСТЬ!!! НАКОНЕЦ-ТО!!!! НО НАДОЛГО ЛИ ПОРЯДОК??? А теперь "гости" из азерстана в г. ТВЕРЬ, между прочим РУССКИМ ГОРОДОМ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ приползли, чтобы МЫ РУССКИЕ ЖИЛИ КАК ИМ БЛ... НАДО!!!??? А ХРЕН ИМ НЕ МЯСО???? И что полиция "делегировала" свои полномочия???? А администрация ТВЕРИ опять ничего не знает и не видит??? Власть что-то я не пойму, она у кого у РУССКИХ или у "гостей"???
Ответить
13 мин.
Татьяна Кибишева
Опять набег Орды на Россию, что ли? Снова Иван Грозный нужен, власть не справляется?!
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии