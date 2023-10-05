В России разработали технологию на основе ИИ для обучения студентов

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в беседе с ТАСС рассказали, что ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая разработали технологию на основе искусственного интеллекта для обучения студентов, пишет ТАСС.