В России разработали технологию на основе ИИ для обучения студентов

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в беседе с ТАСС рассказали, что ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая разработали технологию на основе искусственного интеллекта для обучения студентов, пишет ТАСС.
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