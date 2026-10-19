Убийца сам вышел на отца одного из погибших для вымогательства, что позволило раскрыть преступления. Убийства Владимира Соболева и Андрея Уварова совершил бизнесмен Владимир Мухин из-за конфликта, произошедшего в начале 2000-х годов.
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