Эксперт рассказала о вреде кофейных напитков

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 26 ноября о различиях между молотым и растворимым кофе, а также о рисках для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением кофейных напитков.