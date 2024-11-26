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Эксперт рассказала о вреде кофейных напитков

Эксперт рассказала о вреде кофейных напитков

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 26 ноября о различиях между молотым и растворимым кофе, а также о рисках для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением кофейных напитков.

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