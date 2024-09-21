Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивной эстафете «Тропа разведчика»

Юнармейцы преодолели 11 этапов, среди которых были стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка АК-74, метание муляжа гранаты, а также демонстрация навыков оказания первой медицинской помощи и ориентирования на местности.
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