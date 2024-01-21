ВС РФ улучшили позиции на Артемовском направлении

Военнослужащие Южной группировки российских войск успешно заняли более выгодные позиции на артемовском направлении фронта, увеличив тем самым «серую зону» между своими и позициями ВСУ, сообщил командир группы спецназа в беседе с корреспондентом РИА Новости.
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