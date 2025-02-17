Сийярто рассказал об объединении в Европе сил, не желающих мира на Украине

Не желающие мирного завершения конфликта на Украине силы объединяются в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
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