Сийярто рассказал об объединении в Европе сил, не желающих мира на Украине

Не желающие мирного завершения конфликта на Украине силы объединяются в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.