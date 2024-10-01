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Царьград

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Врач Мясников раскрыл бесполезность куриного бульона при лечении простуды

Врач Мясников раскрыл бесполезность куриного бульона при лечении простуды

Александр Мясников рассказал, помогает ли куриный бульон вылечить ОРВИ.Вопреки распространенному мнению, куриный суп не помогает вылечить ОРВИ – об этом рассказал врач общей практики Александр Мясников.

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