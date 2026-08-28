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Царьград

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Инструктор Злой сообщил о производстве 100 мин для БПЛА в сутки

Инструктор Злой сообщил о производстве 100 мин для БПЛА в сутки

Солдаты из учебного центра 11-й бригады ежедневно производят около 100 мин для БПЛА с помощью 3D-принтеров.

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