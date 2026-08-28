Инструктор Злой сообщил о производстве 100 мин для БПЛА в сутки

Солдаты из учебного центра 11-й бригады ежедневно производят около 100 мин для БПЛА с помощью 3D-принтеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч ВОЗ призвала увел...
- Эксперт по ЖКХ пр...
- ВС Нетаньяху: Саудов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым