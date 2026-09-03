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«Динамо Москва» — «Ахмат». Видеообзор матча Кубка России — 2026/27

«Динамо Москва» — «Ахмат». Видеообзор матча Кубка России — 2026/27

Сегодня, 3 сентября в Москве, состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором столичное «Динамо» разгромило грозненский «Ахмат» (3:0).

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