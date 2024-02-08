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Bloomberg: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом

Bloomberg: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом

Обозреватели агентства Bloomberg сообщили, что страны Европейского Союза готовятся «к трансатлантической торговой войне» с экс-лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в случае, если он одержит победу на президентских выборах.

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