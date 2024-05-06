В Сочи на экстрим-аттракционе в воздухе застряли люди

Им пришлось 7 минут провести в вертикальном положении на большой высоте.Стоит отметить, что сбой в работе одного из самых экспериментальных аттракционов "Сочи-парка" произошёл дважды за день – накануне, 5 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии