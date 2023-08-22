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Тайна исчезновения Дмитрия Пескова: отсутствие брифингов и заявлений пресс-секретаря российского президента с начала августа

Тайна исчезновения Дмитрия Пескова: отсутствие брифингов и заявлений пресс-секретаря российского президента с начала августа

Тайна исчезновения Дмитрия Пескова: отсутствие брифингов и заявлений пресс-секретаря российского президента с начала августа Ирэн ОрлонскаяПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположительно пропал из поля зрения после интервью The New York Times.

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Комментарии
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Михаил Степанченко
Серега сколько же в тебе говна. Обязательно надо бзднуть. Отпуск, лето на дворе. А если куда и уезжать, то только в России, поскольку в Европу ему путь заказан - дети, он и его жена находятся в санкционных списках.
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14 час.
НС
Наталья Середа
Собчак у нас в России главный информатор.
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7 час.
Михаил Степанченко
Дак кроме неё ни кто же не удосужился выяснить этот вопрос. СМИ выгодно создать эдакую тайну,  обрастить всякими домыслами и предположениями, поднять шумиху для поднятия своего рейтинга.
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6 час.

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