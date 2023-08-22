Тайна исчезновения Дмитрия Пескова: отсутствие брифингов и заявлений пресс-секретаря российского президента с начала августа

Михаил Степанченко

Серега сколько же в тебе говна. Обязательно надо бзднуть. Отпуск, лето на дворе. А если куда и уезжать, то только в России, поскольку в Европу ему путь заказан - дети, он и его жена находятся в санкционных списках.