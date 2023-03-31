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В Конгрессе США пригрозили прокурору после обвинений против Трампа

В Конгрессе США пригрозили прокурору после обвинений против Трампа

Global Look Press/CNP/AdMedia Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти пригрозил окружному прокурору Манхэттена Элвину Браггу, что палата привлечет его к ответственности за злоупотребление властью и вмешательство в выборы США.

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