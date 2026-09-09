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Учёные впервые засняли, как две молекулы ДНК застёгиваются вместе

Учёные впервые засняли, как две молекулы ДНК застёгиваются вместе

Исследователи из университетов Шеффилда и Йорка впервые напрямую визуализировали момент сближения двух двойных спиралей ДНК.

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