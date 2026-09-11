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Тренер сборной Крыма по тхэквондо Олег Громов облил перцовкой молодого человека

Тренер сборной Крыма по тхэквондо Олег Громов облил перцовкой молодого человека

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, в ходе которого старший тренер сборной Крыма по тхэквондо Олег Громов распылил перцовый состав в глаза 20‑летнему Никите Курбанову.

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