Медведев вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллс

Во втором круге он победил Бу Янчаокете – 6:2, 6:2. Медведев восьмой раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышел в третий круг.
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