Начальник таможни США доставал из государственных компьютеров процессоры Core i7 и менял их на Pentium, а дорогое «железо» продавал

Он также крал планки оперативной памяти и накопители ФБР арестовало сотрудника Таможенно-пограничной службы США Терри «Цзяцзя» Лю, занимавшего руководящую должность в городе Кале, штат Мэн.
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