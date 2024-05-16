Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

Мельников заявил, что сбежавшая из Чечни Заурбекова находится в безопасном месте На юге Москвы мужчины окружили отделение полиции, требуя выдать им сбежавшую от насилия в семье 19-летнюю девушку из Чечни.
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