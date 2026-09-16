Русская весна
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Русская весна

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Россия прекрасна! (ВИДЕО)

Россия прекрасна! (ВИДЕО)

Россия прекрасна! — девушки из Армении.  Армянские девушки на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявили, что считают Россию своим вторым домом и восхищены нашей страной, не смотря на политику Пашиняна.

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