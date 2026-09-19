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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Лос-Анджелеса» о контракте Даути: «Дрю не хочет уходить, и я хочу, чтобы он остался. Видите, что происходит в НХЛ с договорами – нужно решение, которое устроит обе стороны»

Генеральный менеджер « Лос-Анджелеса » Кен Холланд прокомментировал контрактную ситуацию защитника Дрю Даути , который ранее стал капитаном команды.

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