Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное э...Очереди на вакцин...
  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...

В Краснодарском крае женщине грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

В Краснодарском крае женщине грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

Отделением дознания ОМВД России по Ленинградскому району окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 39-летней жительницы города Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх