В Краснодарском крае после приема лекарств из аптек погибли два человека

В Краснодарском крае после приема лекарств из аптек погибли два человекаВ Краснодарском крае через нелегальные аптеки несколько лет продавали некачественные лекарства.
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