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На имя хабаровчанина тайно взяли займы на полмиллиона рублей

На имя хабаровчанина тайно взяли займы на полмиллиона рублей

Житель Хабаровска потерял телефон, на котором было установлено приложение мобильного банка. Позже, проверив свои счета, он обнаружил, что на его имя были оформлены кредиты на сумму более 500 тысяч рублей.

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