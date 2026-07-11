Спутник выявил три новых смерча в Свердловской области

В Свердловской области выявлены следы нескольких смерчей, прошедших 22 июня в районе города Кушва. Анализ свежего спутникового снимка, полученного 7 июля с аппарата Sentinel-2, позволил специалистам установить, что ураган затронул значительно более обширную территорию, чем предполагалось ранее.