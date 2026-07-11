Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

Спутник выявил три новых смерча в Свердловской области

Спутник выявил три новых смерча в Свердловской области

В Свердловской области выявлены следы нескольких смерчей, прошедших 22 июня в районе города Кушва. Анализ свежего спутникового снимка, полученного 7 июля с аппарата Sentinel-2, позволил специалистам установить, что ураган затронул значительно более обширную территорию, чем предполагалось ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии