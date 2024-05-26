Ко дня города Киева анонс.

Сегодня «День Киева»‼В столице Украины праздник и,в соответствии с имеющимся законодательством (в том числе, закона «о мобилизации»), для жителей города пройдет целый комплекс развлекательных мероприятий, а именно:1.
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