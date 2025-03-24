Коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик: еще не став канцлером, Мерц предает избирателей

Будущий новый канцлер Германии сделал уступку, но этим он не приблизился к креслу главы правительства, наоборот растеряв большую часть своего влияния и контроль над ситуацией, а также мандат, данный избирателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии