Юрист Русяев: важные изменения для водителей вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в нормативное регулирование сферы дорожного движения вносятся изменения. Они затронут российских и иностранных водителей, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.
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