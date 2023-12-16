Новый тизер Nothing Phone 2a намекает на меньшую камеру и упрошенную систему глифов...

Новый тизер Nothing Phone 2a намекает на меньшую камеру и упрошенную систему глифовНовый телефон от Nothing, известный как Nothing Phone 2a, готовится к выходу на рынок, предложив более доступную альтернативу успешному Nothing Phone 2.
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