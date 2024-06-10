Работникам морга предлагали миллион за фото обнажённого тела Жанны Фриске

Неизвестно кому и зачем потребовались снимки трупа певицы. Медики оказались неподкупны.Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году, поделился шокирующей историей, случившейся уже после смерти артистки.
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