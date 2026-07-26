Дерзкий мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы: "Таджики пусть кайфуют, а русские воюют". Теперь его ждёт сюрприз, большой и неприятный.
"Таджики пусть кайфуют, а русские воюют": Мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы. Теперь его ждёт сюрприз
Комментарии
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валерий тишков
Интересный пункт о неповиновении полиции,мвд.Русских давно сажают за такое, а тут ввсылка
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1 м.
Юрий Николаев
А знаете что самое мерзкое? Это то что автор который написал вот эту хрень, действительно верит в свою писанину! НУ КТО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ЗАКОНЫ?! Наши суды, полиция??! Да они наоборот на стороне черножопых. А законам этим осталось чуть меньше двух месяцев и после выборов УЙДУТ они (в лучшем случае) на полку в архив, а то вообще в мусорную урну!
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1 м.
Андрей Павлов
"...список причин для депортации вырос с 22 до 45 пунктов". Кто-нибудь в курсе, до настоящего момента эти 22 пункта выполнялись? В смысле, минуя продажные суды, через МВД, как прописано в законе? А если они не выполнялись, то почему будут выполняться 45?
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1 м.
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