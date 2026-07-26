"Таджики пусть кайфуют, а русские воюют": Мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы. Теперь его ждёт сюрприз

Юрий Николаев

А знаете что самое мерзкое? Это то что автор который написал вот эту хрень, действительно верит в свою писанину! НУ КТО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ЗАКОНЫ?! Наши суды, полиция??! Да они наоборот на стороне черножопых. А законам этим осталось чуть меньше двух месяцев и после выборов УЙДУТ они (в лучшем случае) на полку в архив, а то вообще в мусорную урну!