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Загон школьников в единую базу-«витрину данных» с личным портфолио: Минцифры переходит к сути цифротрансформации образования Цифросектанты-глобалисты в России начали уже без стестения переходить к самой главной части образовательной антиреформы в рамках «образования будущего» - от ОЭСР, ЮНЕСКО, всевозможных «визионеров», «фасилитаторов» и прочих форсайтщиков.

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Комментарии
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саша дмитренко
многа  букаф(((  а  смысла  нет,,все  цифровое-от  диавола)))))
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