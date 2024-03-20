Загон школьников в единую базу-«витрину данных» с личным портфолио: Минцифры переходит к сути цифротрансформации образования Цифросектанты-глобалисты в России начали уже без стестения переходить к самой главной части образовательной антиреформы в рамках «образования будущего» - от ОЭСР, ЮНЕСКО, всевозможных «визионеров», «фасилитаторов» и прочих форсайтщиков.