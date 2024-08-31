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Царьград

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На борту пропавшего на Камчатке вертолёта находились 22 человека — Росавиация

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта находились 22 человека — Росавиация

В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего на Камчатке вертолёта находились 22 человека — экипаж и 19 туристов.

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