Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, глава государства назвал приоритетом работы спасателей обеспечение безопасности учебных заведений, медучреждений, а также борьбу с природными пожарами.