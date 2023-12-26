Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, глава государства назвал приоритетом работы спасателей обеспечение безопасности учебных заведений, медучреждений, а также борьбу с природными пожарами.
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