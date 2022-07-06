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Кот Ларри с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке

Кот Ларри с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке

Знаменитый кот Ларри, который проживает на Даунинг-стрит и считается главным мышеловом британского правительства, в своем Twitter отреагировал на политический кризис в стране, призвав выселить премьер-министра Бориса Джонсона из его резиденции .

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