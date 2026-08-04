«Академия леса»: юные исследователи Тверской области подвели итоги экологической смены

Наука в полевых условиях: в Фировском округе завершилась областная «Академия леса». С 27 июля по 1 августа село Рождество Фировского округа стало центром притяжения для юных натуралистов со всего региона.
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