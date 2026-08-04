Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Академия леса»: юные исследователи Тверской области подвели итоги экологической смены

«Академия леса»: юные исследователи Тверской области подвели итоги экологической смены

Наука в полевых условиях: в Фировском округе завершилась областная «Академия леса». С 27 июля по 1 августа село Рождество Фировского округа стало центром притяжения для юных натуралистов со всего региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии