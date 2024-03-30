Советский учебник истории Грузии писал о царском колониализме и угнетении "нерусских" народов

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко а грузины сколько лет гадят России ? а сколько их сейчас на стороне украины ? и сколько русских они лично расстреляли ? Забыли черножопые или Вам напомнить ?

АЗ Андрей Зарубкин В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Грузия потребляла в 4-е раза больше чем производила. Обычно метрополии грабят свои колонии, а Россия нищала за счет малоразвитых республик.