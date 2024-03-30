Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Советский учебник истории Грузии писал о царском колониализме и угнетении "нерусских" народов

Советский учебник истории Грузии писал о царском колониализме и угнетении "нерусских" народов

Мгновенная и жёсткая реакция - и хитрые планы. Какой   хороший  текст.Помните, «генерал Армагеддон» Суровикин в 2022 году два месяца бомбил украинскую энергосистему? Так удачно бомбил, что она практически никак не пострадала.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а грузины сколько лет гадят России ? а сколько их сейчас на стороне украины ? и сколько русских они лично расстреляли ? Забыли черножопые или Вам напомнить ?
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Грузия потребляла в 4-е раза больше чем производила. Обычно метрополии грабят свои колонии, а Россия нищала за счет малоразвитых республик.
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6 час.
саша дмитренко
все  по  марксу!  пролетариат  не  имеет  национальности
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1 час.

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