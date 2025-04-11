В 2025 году аграриям новых регионов РФ выделят около 5 млрд рублей господдержки

Государство выделит в этом году около пяти миллиардов рублей аграриям в новых регионах РФ. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).
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