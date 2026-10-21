- ЕС собирается противостоять России и Китаю в Арктике и будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути; - Сенат Франции принял законопроект об отмене «Черного кодекса» XVII века; - С марта в Трудовом кодексе РФ появится понятие «стажировка»; - Вейпы в Санкт-Петербурге планируют запретить на пять лет; - Кто виноват в проблеме с питбайками.
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