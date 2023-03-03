Ещё 11 необычных карт планеты, которые могут рассказать о ней кое-что новое

Если бы в школе были такие карты, география точно у всех была бы любимым предметом!Нарисованная вручную карта шести префектур ЯпонииСамая необычная карта БританииСтраны, в которых бить детей противозаконно«Вот так мой 12-летний сын нарисовал карту Балкан»Так выглядели бы Великие озера и река Сен-Лоран на карте ЕвропыЧисло людей в разных странах, согласившихся с формулировкой: «Никто не совершенен, но нашакультура превосходит другие культуры»Карта Восточного полушария, выполненная из имбирного хлебаСредний возраст первого брака в разных странахТакой будет Африка через 10 миллионов летСавнительная карта Ганы и Империи Ганы Читать далее →.